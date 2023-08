VIDÉO - Violences urbaines : certains buralistes pourront bénéficier d'une aide de l'État de 10.000 euros

Dans la nuit du 29 au 30 juin dernier, des dizaines de personnes s'introduisent dans le tabac de Cyrille. Après avoir tout pillé à l'intérieur, ils brûlent l'établissement. La vidéo que Cyrille a tournée le lendemain montre l'intérieur de son commerce. "On recevait entre 900 et 1000 personnes par jour. On voit ici le magasin, c'est une nuit de désastre, c'est catastrophique", se désole-t-il. Pour les buralistes fermés au moins trois jours consécutifs, l’État versera une aide de 10.000 euros.

"Cela pourra toujours m'aider car je me retrouve aujourd'hui sans revenus", dit-il dans la vidéo en tête de cet article avant d'ajouter : "J'espère avoir un peu plus compte tenu de ma situation car je suis fermé depuis le 30 juin". L'établissement est toujours interdit d'accès et le préjudice total s'élève à un million d'euros.