VIDÉO - Violences urbaines : dans toute la France, un soutien massif aux maires

Des habitants et des élus de communes voisines sont venus par centaines, lundi 3 juillet, sortir du silence face aux violences des derniers jours. "Je crois qu'il faut être solidaires. On ne peut pas rester indifférents à ce genre de choses", estime un homme dans le reportage du 20H de TF1 visible en tête de cet article. "C'est important, par solidarité avant tout et pour condamner cet acte horrible. C'est surtout pour ça qu'on est là", ajoute Marie-France Ettori, conseillère municipale (Libres !) de Villejuif (Val-de-Marne).