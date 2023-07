VIDÉO - Violences urbaines : qui va payer pour les dégâts ?

Pour venir en aide aux commerçants victimes de pillages, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a annoncé ce samedi un report du paiement de leurs charges. Il a également proposé aussi d'allonger la période des soldes et demandé aux assureurs de réduire leurs franchises. "Nous avons prévu d'étendre, si nécessaire, les délais de déclaration pour que les commerçants qui sont aujourd'hui sous le choc puissent bénéficier de délais supplémentaires. Nous avons demandé aux assureurs de faire preuve de la plus grande simplicité dans le traitement des procédures et de la plus grande rapidité dans la réponse en termes d'indemnisation", a-t-il déclaré.