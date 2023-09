VIDÉO - Visite du pape à Marseille : en attendant la papamobile

Sur une avenue pavoisée aux couleurs jaune et blanc du Vatican et celles de Marseille, les badauds trépignent d’impatience en attendant d’apercevoir le pape. L’événement n’attire pas seulement des croyants. La dernière visite d’un pape dans cette ville remonte à plus de 500 ans. Cet événement historique est salué par les habitants. "Le pape rassemble au-delà des religions. (...) C’est un rassembleur", estime l’un d’eux au micro de TF1. Environ 100.000 personnes sont attendues sur ce parcours sous haute surveillance, pour lequel près de 6.000 membres des forces de l’ordre ont été mobilisés.