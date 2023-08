VIDÉO - Voitures à la casse : enquête sur le juteux business des épaves

Direction la banlieue parisienne, nous choisissons l'un de ces numéros au hasard. Au téléphone, nous prétendons posséder un véhicule irréparable. Rapidement, l'épaviste au bout du fil nous propose 150 euros. "On rachète tout, en fait, pour être clair", déclare-t-il. Nous expliquons ne pas avoir de carte grise, ni aucun document officiel. Il nous affirme que c'est légal. Mais en fait, ça ne l'est pas.

Cet homme n'a aucune entreprise déclarée et si nous lui vendons, nous risquons gros, 75.000 euros d'amende et deux ans de prison. Une peine sévère pour des questions de sécurité. "Avec des experts et des garagistes un petit peu véreux, on remet une voiture en circulation qui était une épave. On la répare un petit peu comme ça et elle devient dangereuse pour l'acheteur", explique Yves Carra, porte-parole de Mobilité Club France, une association de défense des automobilistes.