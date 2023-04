VIDÉO - ZAD, campements illégaux... Ces sites à risques que les autorités surveillent de près

D'après le ministère de l'Intérieur, une quinzaine d'autres contestations sont susceptibles de se radicaliser, comme le plateau de Saclay (Essonne) au sud de Paris, où nous nous sommes rendus. Sur place, à Villiers-le-Bâcle, nous rencontrons Fabienne Mérola, une retraitée. Avec quelques dizaines de militants, elle a créé un campement il y a deux ans. La préfecture de l'Essonne vient de lancer une procédure juridique pour le démanteler.

Installés en dehors de la zone des travaux et avec l'accord d'un agriculteur, les occupants, qui luttent contre le chantier d'une future zone industrielle et d'une nouvelle ligne de métro, se défendent de toute radicalisation. "Il ne faut pas être dupe de cette caricature. Les gens qui se lèvent pour défendre des terres agricoles sont d'abord des pacifistes : des jeunes, des vieux, des gens qui travaillent, des gens qui habitent le territoire. Et des militants chevronnés qui nous aident et nous apportent leur expérience", détaille Fabienne Mérola.