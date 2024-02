VIDÉO - "On a beaucoup de chance" : après cinq jours de grève, la tour Eiffel retrouve ses touristes

Avec cinq jours de grève en pleines vacances scolaires, la tour Eiffel a fait des déçus cette semaine. Mais ce dimanche matin, les escaliers et les ascenseurs de la Dame de fer ont rouvert au public. Une caméra de TF1 s'est glissée parmi les premiers touristes à découvrir le monument.

Après cinq jours de grève, les salariés de la tour Eiffel ont voté ce samedi pour la reprise du travail. À voir l'affluence de ce dimanche de vacances scolaires, cette réouverture était très attendue. Pour certains, elle était même inespérée. "On a beaucoup de chance", savoure un visiteur dans le reportage de TF1 ci-dessus, "parce qu'on avait pris le billet pour ce matin, et on va pouvoir y aller dès la réouverture". D'autres, en apprenant la nouvelle, ont bousculé leur programme pour se précipiter aux pieds du monument. "C'est important de la visiter", estime une touriste étrangère, "c'est l'âme de la ville, donc une dernière fois, on essaie de voir la tour, avant de filer à l'aéroport tout à l'heure".

Elle fait partie de ceux qui n'ont pas pu accéder au monument pendant son séjour, et à qui il reste une dernière chance in extremis. Avec cinq jours de grève, plus de 100.000 entrées ont été perdues, que la société qui exploite la tour Eiffel devra rembourser à leurs acheteurs. Ce sont des pertes aussi pour les tour-opérateurs. Un groupe de Britanniques est ainsi revenu chaque jour au pied de la grande dame depuis lundi, en espérant une réouverture. Malheureusement, certains n'auront même pas cette chance : ils avaient réservé un jour de la semaine et doivent repartir sans avoir pu monter dans les étages.

Une fois à l'intérieur, il fallait patienter environ une heure pour accéder à la tour. Et emprunter les escaliers, car la remise en fonctionnement des ascenseurs nécessite du temps. Syndicats et direction avaient trouvé un accord la veille, sur un plan d'investissement de 380 millions d'euros pour les travaux et l'entretien de la tour. Les salariés contestaient le modèle économique du site, et s'inquiétaient de sa "dégradation". Ils ont obtenu d'être associés "dès la semaine prochaine" à un "dialogue direct avec la mairie de Paris", et ont voté la fin de la grève "à l'unanimité", a indiqué l'intersyndicale du monument.