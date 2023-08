VIDÉO - Bronzage uniforme, poche pour smartphone… Le maillot de bain se réinvente

Classique ou plus original avec des paillettes, c’est la pièce indispensable de l’été. Comment choisissez-vous votre maillot de bain ? "Cette année c'est du vert avec un petit peu de doré, l'année dernière c'était plus fleuri. On suit la mode", témoigne une dame, rencontrée par les équipes de TF1.

Pour un autre vacancier, "c'est short. Je veux quelque chose d'agréable à porter dans lequel je me sente bien", indique-t-il. "Soit une pièce avec un petit dos nu, ou alors deux pièces", préfère une autre. Une vacancière ne veut quant à elle "pas de maillot une pièce, parce que je ne veux pas avoir la marque de bronzage".

Ça tombe bien, la marque Bikunu propose un maillot de bain qui ne laisse aucune trace de bronzage. "C'est une maille qui est très large, qui laisse passer les rayons du soleil", explique Luc Dessauvages, co-fondateur de la marque. Pour autant, le maillot n'est "pas transparent du tout", assure-t-il.

Mais peut-on attraper un coup de soleil ? "Il protège votre peau tout en laissant passer que les UV nécessaires au bronzage", répond Luc Dessauvages. "C'est ce que l'on appelle la mélanogenèse, le déclenchement du phénomène de bronzage."