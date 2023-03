VIDÉO - "Au bout d'une minute, on s'ennuie" : pourquoi les adolescents sont accros à TikTok

Comme elle, 15 millions de Français ont adopté ces formats ultra-courts et rythmés. Mais les enseignants déplorent chez les adolescents, qui représentent un quart des abonnés, une baisse de la concentration. "Effectivement, elle n'est pas concentrée très longtemps à l'école, les profs le disent", confie la mère de Chloé.

Et pour cause, jusqu'à 25 ans, le cerveau est en plein développement et notamment le cortex préfrontal. "C'est une région qui contrôle beaucoup de fonctions cognitives, l'attention, la fonction exécutive, la mémoire à court terme", explique Irène Cristofori, enseignante chercheuse en neurosciences à l'université de Lyon 1.

Au-delà d'empêcher le développement normal de cette partie du cerveau, ces vidéos TikTok engendrent la production de dopamine, l'hormone du bonheur, ce qui provoque une addiction. "C'est comme quand vous avez un paquet de chips et que vous mangez petit à petit, ce sont les petites quantités qui rendent cette dopamine toujours disponible dans le cerveau, c'est lié au plaisir donc on va toujours en chercher plus", détaille la chercheuse.