VIDÉO - TikTok : ces seniors sont les nouvelles stars du réseau social préféré des ados

Avec elle, une simple promenade en ville devient bain de foule. Vous ne la connaissez peut-être pas. À 68 ans, Danielle Renault est une star des réseaux sociaux. Du haut de ses deux millions d’abonnés sur le réseau social TikTok, la sexagénaire est devenue une icône chez les plus jeunes. "Je connais Danielle depuis peut-être trois ou quatre ans sur les réseaux", sourit une jeune femme aux côtés de Danielle. "Elle est drôle et on sent que ce n’est vraiment pas surjoué contrairement à certaines personnes qu’on peut regarder. C’est la simplicité", poursuit un autre jeune. Danielle enchaîne les selfies. Et cela continue à la surprendre. "Ils sont tellement choux et vous avez vu ce qu’ils disent ? Je suis simple. C’est vrai, je suis simple. Je ne joue pas la comédie. Et je dis ce que je pense", sourit-elle, dans notre reportage en tête d'article.