TikTok, l'appli qui dérange

Sur cette application, on retrouve des danses, des playbacks, et des montages avec effets spéciaux postés par des anonymes. Depuis deux ans, TikTok, une entreprise chinoise, est l'application la plus téléchargée au monde. Elle compte désormais plus d'un milliard d'utilisateurs, dont certains totalement anonymes sont devenus des stars en quelques clics. Une course à la popularité qui peut rendre fou et mettre en danger de très jeunes adolescents.