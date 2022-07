Timbre rouge : pourquoi La Poste s'en affranchit ?

L'entreprise publique espère ainsi économiser entre 100 et 150 millions d'euros par an. Elle propose à la place une nouvelle offre : la "e-lettre rouge". Il faudra écrire votre courrier sur le site internet de La Poste avant 20 heures. Il sera ensuite imprimé par le bureau le plus proche de votre destinataire pour lui être distribué dès le lendemain. C’est un service plus cher qui coûtera 1,49 euro, contre 1,43 euro, pour le timbre actuel. Le timbre vert, lui, reste commercialisé au même prix à 1,13 euro. Mais, le courrier sera délivré en trois jours au lieu de deux.