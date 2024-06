De plus en plus de Français entretiennent des relations amoureuses au travail. Pour le bien-être professionnel, il est conseillé aux collègues en couple d'opter pour la discrétion. Le décryptage de Benjamin Muller dans Bonjour ! La Matinale de TF1.

D’après une enquête réalisée par le cabinet Technologia, un Français sur deux a déjà eu une relation amoureuse au travail et un Français sur cinq a eu une aventure sexuelle avec un collègue. L’enquête montre que ce chiffre est en nette augmentation puisque vingt ans, plus tôt, seul un Français sur trois est tombé sous le charme d’une ou d’une collègue de travail. Benjamin Muller décrypte dans Bonjour ! La Matinale de TF1 ce phénomène et les conséquences

Des règles de plus en plus dures

D’après l’économiste Jean-Claude Delgène qui a réalisé l’étude, "ces relations pouvaient susciter de la jalousie, de la rancœur, des coups tordus et des rumeurs. Tout ça n’est pas neutre pour la vie professionnelle. Et, quand il y a une rupture, ça peut dégénérer en harcèlement sexuel parce que la personne éconduite peut mal se comporter". Si les Français ont de plus en plus de relations amoureuses entre collègues, les entreprises, elles, fixent de plus en plus de règles sur ce type de relation. L’objectif ? Prévenir un éventuel harcèlement sexuel. C’est l’une des conséquences du mouvement MeToo et de la libération de la parole des femmes. Certaines grandes entreprises multinationales, comme Meta, précise par exemple dans leur règlement qu’aucun salarié n’a le droit de proposer de boire un verre, s’il a déjà proposé et qu’il a été confronté à un refus. Le salarié qui ne respecte pas cette règle s’expose à un licenciement.

Les conséquences d’une rupture amoureuse au travail

S’il y a plus de relations, logiquement, il y a aussi plus de séparations. Selon l’étude du cabinet Techologia, quatre salariés sur dix ont déjà connu une rupture amoureuse au travail. Si la situation peut être compliquée à gérer pour les collaborateurs et ex-amoureux, elle l’est aussi pour le manager. Me Julie Glicksmann, avocate en droit du travail, rappelle que "vous avez tout à fait le droit d’être en couple avec un salarié de l’entreprise qui vous emploie et vous n’avez pas à prévenir votre employeur, car cela relève de la vie privée". En revanche, en cas de séparation douloureuse et de relation houleuse, "si ça se complique, l’employeur peut prendre des sanctions uniquement si la relation de couple a des conséquences sur votre travail et que cela cause un trouble objectif à l’entreprise".

Les conseils pour bien gérer son couple au travail

On ne sait jamais quand la flèche de Cupidon va frapper, et lorsqu’elle touche deux collègues, les spécialistes en ressources humaines préconisent la discrétion. Il vaut mieux que les amoureux gardent leur histoire d’amour pour eux. Et en cas de séparation, il est préférable d’éviter les règlements de compte. Mais surtout, on garde pour soi les secrets de la relation, et on ne montre pas aux collègues les messages envoyés ou les photos. Ces documents font partie du domaine privé. Les dévoiler est illégal et peut exposer à un licenciement. Ce serait dommage de perdre son emploi et de perdre l’amour en même temps.