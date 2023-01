VIDÉO - "Tonnerre de Brest" : l'expression a-t-elle vraiment un lien avec la météo ?

L’expression "Tonnerre de Brest" est connue partout en France - et pas que dans le Finistère - grâce au capitaine Haddock, le célèbre ami de Tintin. D’après sa définition, c’est un juron de marin. Cette petite phrase exprime aussi la surprise. Mais alors, quel est le lien entre le tonnerre et Brest ? La ville est-elle plus sujette à ces phénomènes météo ? Non, répond Christophe Messager, chef de la station Météo France de Brest, dans le reportage de TF1 ci-dessus. Bien au contraire :"La région brestoise, et bretonne en général, est la région la moins foudroyée de France. Par contre, quand ils ont lieu, les épisodes génèrent des pics d’intensité très importants comme des orages d’hiver", explique-t-il.