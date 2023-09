VIDÉO - Tornade en Mayenne, vente à perte de carburant, harcèlement scolaire... À la Une ce matin

Comme chaque matin, les équipes de la matinale de Jean-Baptiste Boursier vous présentent les actualités du jour à 7h. À la Une ce lundi, des bâtiments endommagés par une tornade qui s'est formée dimanche en Mayenne. Un phénomène rare et impressionnant qui a donné lieu, plus au sud, à des orages, de la grêle et des pluies intenses. Du côté des stations service, l'autorisation temporaire de vendre du carburant à perte apparaît comme une opportunité pour les géants du pétrole mais un coup de massue pour les indépendants.

L'actualité met aussi en lumière le problème du harcèlement scolaire. "Une honte" : le gouvernement exprime sa colère après la révélation d'une lettre du rectorat adressée à la famille du lycéen de Poissy qui se plaignait de harcèlement et s'est suicidé quatre mois plus tard lors de cette rentrée scolaire. Les recteurs sont convoqués ce lundi par le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal.

Autre temps fort de l'actualité, le plan d'urgence présenté par Ursula von der Leyen à Lampedusa pour aider l'Italie à gérer l'afflux de migrants. La présidente de la Commission européenne a appelé les partenaires européens de la péninsule à la solidarité.