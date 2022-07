Torse-nu en ville, musique sur la plage, barbecue... les règles du savoir-vivre en été

Les règles diffèrent en fonction de votre habitation et lieux de résidence. Sur le balcon, cela va dépendre du règlement de copropriété. Dans un jardin ou dans la nature, la préfecture peut prendre des dispositions à cause du risque d’incendie. La France étant pour la grande majorité du territoire en état d’alerte sécheresse à cause du réchauffement climatique, le barbecue paraît, à ces endroits, risqué. Ce qui explique les arrêtés municipaux ou préfectoraux qui en limitent formellement l’usage. Rappelons qu'il est possible de faire des barbecues, quelle que soit l’heure, à condition toutefois de respecter les exigences de votre voisinage.