Trop de SMS indésirables : les astuces pour les éviter

Terry reçoit deux à trois SMS publicitaires par jour. Comme beaucoup de Français, il a laissé ses coordonnées auprès de ses magasins favoris pour recevoir des promotions. Maquillages, bijoux, électricité, Internet... Il reçoit de tout, et il n'est pas le seul dans ce cas. En un an, l'envoi des SMS promotionnels a augmenté de 18%. Comme huit Français sur dix possèdent un smartphone, l'aubaine est grande pour les enseignes, car un SMS, c'est direct, peu coûteux et incitatif.