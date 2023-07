VIDÉO - À Agde, dernières heures de tranquillité sur la plage avant le rush de l'été

Des vacanciers originaires de région parisienne ont élaboré leur planning en prévision de l'affluence du 14 juillet. "On est venu en profiter avant le gros arrivage", expliquent-ils. Un peu plus loin, certains savourent leurs verres en terrasse, loin de la foule. Cette famille de Haute-Loire a une résidence secondaire ici, et apprécie ces derniers moments plus calmes.