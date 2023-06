VIDÉO - Tourisme : l'île de Bréhat fixe à son tour des quotas

Chaque année, l'île de Bréhat attire son lot de touristes. Dès les beaux jours, la perle des Côtes-d'Armor est prise d'assaut. Comme le montre le reportage de TF1 en tête de cet article, la navette de neuf heures et demie du matin est déjà bondée. Et à peine débarqué, on n'a pas vraiment la sensation d'être seul au monde. "Il fait pas très chaud, il fait pas très beau, je me suis dit : 'on va être tout seul', et ben non !", s'amuse ainsi une retraitée.