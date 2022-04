Tourisme : les étrangers enfin de retour !

“On est de Belgique, on vient visiter Paris”, “Moi, je viens du Venezuela”, “Je suis d’Italie”. Ils avaient déserté la capitale pendant la pandémie, les touristes étrangers sont bel et bien revenus. Au pied de la Tour Eiffel ou devant le musée du Louvre ce dimanche après-midi, on avait presque oublié cette foule des grands jours. Beaucoup de monde, une situation que ce couple français n’avait pas du tout vu venir.