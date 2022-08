Tourisme : les Français ont plébiscité... l'Hexagone !

Beaucoup de touristes partagent la même envie de profiter de la vie parisienne. Les dessinateurs de la place du Tertre à Montmartre n'arrêtent pas. La capitale est la grande gagnante de l'été. Le portrait se négocie pour 40 et 150 euros. Léa et sa famille viennent d'Auvergne. Autour d'eux, beaucoup d'Italiens et d'Américains. Seule manque la cliente asiatique et russe. "On retrouve des chiffres similaires à 2013, 2014, bien avant de cette période de covid", indique Corinne Melzassard, gérante de la brasserie "Au Clairon des Chasseurs" à Montmartre.