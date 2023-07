VIDÉO - Tourisme : nourriture, cigarettes... Que peut-on ramener dans ses bagages ?

L'heure des vacances a sonné et certains envisagent de partir à l'étranger. Et bien sûr, il est d'usage de rentrer avec des souvenirs de voyage. Pour autant, tout ne peut pas être ramené dans ses valises. C'est là qu'entrent en piste les douaniers. À l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, l'un des plus grands d'Europe, ils contrôlent chaque jour plusieurs milliers de passagers à leur arrivée.

"L'objectif, c'est de vérifier qu'aucune marchandise prohibée ne rentre sur le territoire de l'Union européenne. Nous sommes la première destination touristique mondiale, il y a forcément beaucoup plus de passagers. Ainsi, potentiellement beaucoup plus de cas à risque et donc plus de contrôles", explique Philippe Rafi, chef de la division des douanes voyageurs à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, dans la vidéo du JT de 20H en tête de cet article.