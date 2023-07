VIDÉO - Tourisme : pourquoi la Corse ne fait pas le plein cet été

Et pour cause, pendant la haute saison, se rendre en Corse devient un luxe. "Pour l'aller-retour, on en a eu pour 1500 euros", confie, au micro de TF1, un père de famille, dans la vidéo qui accompagne cet article. "La Corse, on l'aime, mais si ça continue comme ça, on réfléchira à deux fois avant de revenir", lance une vacancière, qui dit avoir déboursé "1000 euros" rien que pour le voyage depuis la France. "L'aller-retour en bateau coûte plus cher que la semaine de location pour cinq personnes, plus le chien", ajoute son compagnon.

Dans une autre complexe de vacances en bord de mer, le début de saison était prometteur. Mais depuis mi-juin, la fréquentation est en baisse de 15% à 20%. "Sur la plage, l'année dernière, c'était rempli. Là, il y a plein d'espaces libres", constate un vacancier. Pour Stéphane Bertrand, propriétaire du camping et du centre de vacances Perla di Mare", en Haute-Corse, le constat est sans appel. "Les réservations étaient parties très fortes et très vites. Et puis, tout d'un coup, plus rien. C'est très cyclique, ça peut durer deux ou trois. Il faut tirer la sonnette d'alarme", dit-il