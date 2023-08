VIDÉO - Touristes étrangers : ils adorent la France, mais pas toujours les Français

Nous avons d'abord tenu à nous documenter sur les Français, dans des guides étrangers sur notre beau pays. Nous serions "romantiques, élégants, cultivés"... mais également "flemmards, malpolis et arrogants". Seul moyen d'en avoir le cœur net, nous avons interrogé directement des touristes, à la Rochelle (Charente-Maritime), comme on peut le voir dans la vidéo en tête d'article. Et à part Rachel, une touriste irlandaise qui trouve les Français "très sympathiques", la plupart n'ont pas été très tendres.