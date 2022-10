Toussaint : pourquoi le chrysanthème est-il la fleur des morts ?

Le chrysanthème a été choisi car il fleurit tard dans l’année, à l’automne, lorsqu’il est planté au mois de mai. De plus, la fleur peut résister à un gel modéré. C’est donc tout naturellement qu’on a jeté son dévolu sur elle car, en plus d’être belle et de proposer une large palette de couleurs, elle est l’une des rares à fleurir en novembre.