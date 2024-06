Les intempéries ont fait de gros dégâts et notamment détruit des ponts provisoire mis en place après les tempêtes d'il y a quatre ans, dans les Alpes-Maritimes. On se demande comment, depuis, la reconstruction est si lente dans le secteur. Les habitants s'impatientent.

Dans l'urgence, les pelleteuses remettent en place les enrochements qui devaient éviter le pire. Quatre mètres de protection sans cesse emportés par les eaux. "Ça fait depuis la tempête Alex que c'est comme ça. Tout ce qu'ils font, c'est du provisoire", selon une habitante de Venanson (Alpes-Maritimes), qui a l'impression d'un éternel recommencement.

La crue de ce lundi n'était pas exceptionnelle. Mais cela a suffi à emporter plusieurs ouvrages, comme le constate l'une de nos équipes à Saint-Martin-Vésubie, dans la vidéo en tête d'article. Un passage à gué fait partie des ponts temporaires installés dans la vallée depuis 2020. Ce n'est pas la première fois qu'il est détruit. Cette nuit encore, il n'a pas résisté à la force du courant.

Projet de pont neuf

Plus solide, le pont de Venanson mis en place en 2020 est le dernier passage ici, mais tout le monde sait que ses fondations sont instables. Plus en amont, le pont de Mayssa avait été totalement détruit. Aujourd'hui, c'est un simple ouvrage temporaire qui n'inspire pas confiance aux habitants. Il y a pourtant un projet de pont neuf, solide, évalué à huit millions d'euros, mais il n'a jamais vu le jour à force de recours, de problèmes administratifs et financiers.

Le département promet qu'en 2025, ces grands travaux pourront avoir lieu. En attendant, les chantiers actuels de remise en état des berges viennent d'être lourdement endommagés.