Train, bus, voiture : ils roulent tous à l'hydrogène

Vous ne trouverez pas son pot d'échappement. Il n'y a donc pas de pollution. La seule différence, c'est cette plateforme à l'intérieur du bus qui surplombe le système de propulsion. L'hydrogène est un gaz. Il peut être issu du gaz naturel. On l'appelle alors l'hydrogène gris ou extrait de l'eau, on l'appelle l'hydrogène vert sans aucune pollution. Et on fait le plein comme dans une station-service. Pour ce bus, il faut trente kilos d'hydrogène pour 500 km d'autonomie, et un kilo d'hydrogène coûte 10 € à la pompe. Pour les usagers, prendre un bus qui ne pollue pas, ça compte de plus en plus.