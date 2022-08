Transat, la sieste en plein air

Il existe différents modèles de transat. Il y a le plus traditionnel, dont on ne veut pas se séparer. "Quand il cassera. Pas avant", nous affirme son propriétaire. Il y a également ceux qui vous plongent dans de lointains souvenirs. "Avec des toiles un peu orangées, jaunes, vert kaki... les vieux trucs. Ce sont mes parents qui étaient sur les transats et moi, j'étais sur le sable", rapporte une vacancière.