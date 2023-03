Transports, écoles, manifestations… Quelle mobilisation contre la réforme des retraites ce jeudi 23 mars ?

La SNCF a prévenu que les circulations seraient "fortement perturbées" alors que la grève reconductible dans l'entreprise ferroviaire est entré dans sa troisième semaine. 1 TER sur 3 est prévu en moyenne. Pour les TGV et les Ouigo, un train sur deux est annoncé. Du côté des Intercités, deux aller-retour Paris-Clermont et deux aller-retour Paris-Brive sont maintenus. Aucun autre Intercité de jour ou de nuit n'est prévu.

Dans la région parisienne, de très fortes perturbations sont également indiquées du côté des lignes Transilien. La ligne K ne circulera pas durant les heures creuses. Un RER sur deux circulera sur les lignes A et B. Un train sur trois est prévu pour le RER C et les lignes H, J, L, N, P et U. Deux trains sur cinq en moyenne sont annoncés pour le RER D et la ligne R. Pour le RER E, un train sur cinq en moyenne est prévu.