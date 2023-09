VIDEO - Transports, sécurité, santé... les services publics se dégradent selon un rapport

Les services publics sont de plus en plus en décalage avec le besoin des usagers. C’est ce qu’affirme un rapport rédigé par un collectif d'une centaine de fonctionnaires et publié ce jeudi. Selon lui, l’État n'a pas su s'adapter.

Dans ce contexte, des solutions de fortune sont mises en place dans certaines communes rurales. En témoigne, l'exemple, en Charente, d'une secrétaire de mairie filmée par l'une de nos équipes qui divise sa journée, entre deux communes et deux bureaux pour pallier le manque de personnel.