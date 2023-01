Transports, électricité, raffineries : les actions et blocages prévus cette semaine

Des préavis de grève dans les raffineries, cela ravive forcément des souvenirs douloureux chez les Français. On est encore loin des files d'attente et des stations à sec, mais les syndicats ont appelé à deux jours de grève ces jeudi 26 et vendredi 27 janvier prochain. En ce qui concerne l'électricité, 5 centrales sur 18 seront bloquées chez EDF ce jeudi. A priori, c'est sans conséquence. Une grève de 24h est également prévue dans les ports et les docks.