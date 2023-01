"Toujours les utilisateurs qui sont pénalisés" : les Français s'adaptent à quelques heures de la grève

Pour ne pas rater un rendez-vous important demain à Paris, Sébastien est parti plus tôt. "Ça fait partir un jour plus tôt, forcément c'est toujours les utilisateurs qui sont pénalisés, pas les bonnes personnes, je pense", explique ce voyageur. Le trafic ferroviaire sera fortement perturbé dès ce soir 19h. Sur l'axe atlantique, un TGV sur 4 circulera, et seulement deux TER sur dix sur tout le territoire.