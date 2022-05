Trapèze : mon professeur a 101 ans

Le trapèze et Pierre, c’est plus de 80 ans de passion. Après la Seconde Guerre mondiale, il prend le pseudonyme de Bergam et réalise ses numéros sous les plus grands chapiteaux : Bouglione, Gruss, Ringling and Barnum. Il se produit dans des émissions phares, comme “la Piste aux étoiles”. Grâce à cette expérience, son élève Noémie a tout juste seize ans, et est déjà trapéziste professionnelle. Dans les années 70, même les stars de cinéma font appel à son savoir-faire pour maîtriser certaines cascades. C’est le cas de Jean-Paul Belmondo.