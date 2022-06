Travaux, échafaudages : les touristes excédés à Paris

Avec les palissades et les échafaudages, il est compliqué d'obtenir la photo parfaite devant la tour Eiffel. Il faut parfois ruser et même prendre des risques. "C'est dommage que cette zone soit en travaux, car c'est aussi l'endroit le plus emblématique de Paris. Et j'ai dû monter ici pour prendre la photo, mais là, c'est dangereux", lance une touriste. L'église de la Madeleine, l'opéra Garnier, le Grand Palais... De nombreux monuments sont en réfection, alors que les touristes sont de retour après deux années d'absence.