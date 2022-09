Trente-deux réacteurs à l'arrêt : à quand le retour à la normale ?

La France compte 56 réacteurs nucléaires, mais 32 sont à l'arrêt. Pour retrouver un niveau de production aussi bas, il faut remonter à la fin des années 80. À l'époque, il y avait dix millions d'habitants en moins. Le parc tournait à plein régime. On produisait même trop. Trente ans plus tard, le parc est vieillissant et fait craindre au gouvernement un hiver compliqué.