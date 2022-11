VIDÉO - Le combat d'une jeune femme pour déloger un locataire qui ne paie plus depuis des mois

La propriétaire accuse les autorités de lenteur, et est soutenue par quelques voisins et habitants. "On lui apporte des friandises, des petits gâteaux, le soutien moral, on essaie de l'aider comme on peut", lance l'une d'entre eux. "C'est triste, incompréhensible, inadmissible et scandaleux", fustige un autre. Mégane Lombard va devoir faire preuve de patience : la procédure d'expulsion devra attendre la fin de la période, en avril 2023, pour être effectivement réalisée. Mais la sous-préfète assure qu'elle figure "en tête de liste, à la fin de la trêve hivernale". Une fois cette étape enfin passée, la propriétaire craint toutefois de retrouver la maison dégradée : auprès du journal, elle assure que l'une des fenêtres du logement reste constamment ouverte, et craint de devoir réaliser des travaux à son retour, qu'elle n'a pas les moyens de financer.