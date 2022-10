Tricot : la sobriété heureuse !

Elle a découvert l'art de manier les aiguilles pendant le confinement. "Je tricote dans le métro, en train, dans les salles d'attente. C'est un peu une addiction", se confie Chloé, 25 ans. Depuis, elle tricote deux heures par jour. Elle confectionne ses propres bonnets, pull ou écharpes. Des modèles en laine mohair ou mérinos qui malgré deux mois de travail lui coûtent deux fois moins cher qu'en magasin. "C'est très méditatif. Ça me permet de me détendre, parfois aussi de me recentrer, de me reconcentrer. Je me suis dit que ce n'est pas du tout ringard. C'est trop cool en fait", dit-elle. Chaque semaine, elle poste ses créations sur les réseaux sociaux, comme tous ses amis.