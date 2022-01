VIDÉO - Trois jeunes surfeurs sauvent une femme de la noyade à Hendaye

Leur exploit fait la fierté des habitants de la côte. Pour les surfeurs plus aguerris, ils incarnent les valeurs de ce sport. "Un surfeur, c’est avant tout un marin et il y a une solidarité en mer où tout le monde est là et intervient pour aider l’autre", affirme l’un d’eux. "Ce n’est pas donné à tous les enfants de onze douze ans de se jeter à l’eau et d’aller secourir une personne donc c’est assez impressionnant", ajoute un autre. Unai, Paul et Alai ont beau avoir été formés au plus jeune âge aux dangers de l’océan, c’est bien leur courage qui a sauvé une vie.