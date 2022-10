Trois mois après la grêle, des maisons toujours endommagées

Et pour beaucoup d'autres sinistrés, c'est toujours une longue attente, dans un mobile home pour Léonie et Joseph Nouaille. "Il faut refaire la toiture, les plafonds, l'isolation, les peintures, revoir toute l'électricité... Et puis voilà, on ne peut rien faire", rapportent-ils. Comme des dizaines de sinistrés, ce couple de retraités attend que les travaux avancent, mais leurs assurances sont avares de nouvelles et les rapports d'expertise n'arrivent pas.