VIDÉO - "Beaucoup d'émotion" : trois mois après les violences urbaines, les commerces rouvrent à Limoges

Un conseil national de la refondation (CNR) a lieu ce jeudi 5 octobre, sous l'égide de la Première ministre, Élisabeth Borne, afin de "partager le diagnostic et les pistes de réflexion" sur les émeutes qui ont secoué la France, fin juin-début juillet.

Fin juin, la ville de Limoges a connu des nuits de violences urbaines dans les quartiers populaires et le centre-ville. Malgré l'intervention des pompiers, la vie des propriétaires et des employés s'est arrêtée. Ce jeudi matin, les habitants du quartier ont pu reprendre leurs habitudes et les commerces saccagés ont pu rouvrir. Parmi eux, le Super U de la Brégère, incendié et détruit dans la nuit du 30 juin au 1er juillet.

"C'est beaucoup d'émotion", confie Virginie Vergne, co-propriétaire du U Express, reconstruit dans l'urgence pour que la vie reprenne. "On n'y croyait pas il y a trois mois", ajoute-t-elle. Un supermarché provisoire en attendant de reconstruire l'ancien bâtiment situé à 300 mètres. Malgré l'intervention des pompiers, la vie des propriétaires et des employés s'est arrêtée. "Du jour au lendemain, on n'a plus rien", témoigne Julien Vergne, l'autre co-propriétaire. "On sait qu'on met huit familles au chômage technique", dit-il.