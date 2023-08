VIDÉO - Corrèze : trop coûteuse, cette piscine publique restera fermée tout l'été

De tous les bâtiments de la commune, il est le seul qui a besoin d'être chauffé même en été. Une piscine municipale aujourd'hui fermée au public, car trop chère à faire fonctionner. Tout est à l'arrêt depuis le 30 juin. Une fermeture jusqu'à cet automne et peut-être même jusqu'au mois de janvier. Après une augmentation de 133% du kilowattheure l'an dernier et de 6,7% cette année, la facture de gaz reste à un niveau très élevé. "C'est un crève-cœur, mais on serait entre 40.000 et 50.000 euros d'augmentation sur 2023, en l'ouvrant toute l'année", explique, face à la caméra de TF1, Sandrine Gardette, directrice générale des services à la mairie de Bort-les-Orgues (Corrèze).