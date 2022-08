REPORTAGE - Plus de 200 boîtes aux lettres fermées à Paris : le vol de courrier en cause ?

Marie-Christine est une usagère de La Poste contrariée. Sa boîte aux lettres habituelle a été condamnée avec ce message inscrit dessus : "Cette boîte aux lettres est fermée pour des motifs de sécurité". La fameuse boîte jaune au pied de son immeuble n’est désormais plus qu’une relique. Par conséquent, Marie-Christine ne peut plus déposer son courrier aussi simplement qu’auparavant. "Avant, c’était très facile, tout le monde venait là, on mettait la lettre, c’était dix secondes, tandis que là, il faut marcher dix minutes", peste-t-elle.