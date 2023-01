Trottinettes électriques : ces villes qui les interdisent

La question sera bientôt posée aux Parisiens. La mairie de la capitale a décidé d’organiser un vote le 2 avril afin de décider d'un éventuel bannissement des trottinettes électriques en libre-service (le "free floating").

À Montélimar (Drôme), la question a en partie été tranchée par arrêté : il n’y a plus aucune trottinette dans le centre. Car depuis le 9 décembre, elles sont bannies des six rues du centre-ville. Pour les habitants que nos journalistes ont croisés ce dimanche 15 janvier, c'est une bonne nouvelle. "C'est pas plus mal, au moins on peut marcher dans la rue piétonne sans aucune difficulté, sans crainte surtout", savoure un passant. "C'est un véhicule comme les autres, ils n'ont pas à circuler avec les piétons", abonde un deuxième. Pour d’autres encore, cette décision est un peu sévère. "Je trouve qu'une interdiction c'est un peu trop", commente ainsi un homme.