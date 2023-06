REPORTAGE - "Pète ton crâne" : la drogue des cours de récré qui fait des ravages

Comment une drogue aussi dévastatrice est-elle arrivée au lycée d’Abbeville ? Une recherche simple permet d’en trouver sous forme de poudre sur Internet et il est possible de se la faire livrer depuis les Pays-Bas. Sur d’autres sites, des internautes, des chimistes souvent amateurs, échangent des conseils pour cuisiner les molécules qui composent le produit et les conditionner sous forme liquide. Une fabrication artisanale avec des dosages très aléatoires. À Abbeville, de petits dealers très jeunes de la région en fournissent et peuvent être contactés sur les réseaux.