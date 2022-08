Troupeaux de chiens, l'art du dressage

Il suffit d'écouter et regarder les chiens faire pour se rendre compte de l'incroyable travail réalisé dans cette bergerie. En charge de la conduite de ce troupeau de moutons, il y a Antoine Brimboeuf et deux border collie. Vu d'en haut cela ressemblerait presque à une chorégraphie au son des sifflets. Mais cela n'empêche pas les chien d'obéir aussi à la voix. L'un a été dressé en français et l'autre en anglais. C'est obligatoire pour leur donner des ordres différents lorsqu'ils travaillent ensemble et cela paye. Tous les trois viennent d'être sacrés champions de France de conduite de troupeau.