"Tu sens les nems", "bol de riz"… Les personnes originaires d'Asie exposées au racisme "ordinaire" en France

Étonnement, "le taux de réaction et de recours (en portant plainte par exemple, ndlr) est très faible" face à ces expériences déplaisantes. Simeng Wang avance plusieurs causes à ce phénomène : "l'étiquette de 'minorité modèle' - qui enferme les personnes asiatiques dans des stéréotypes positifs et les empêche de verbaliser" - et, chez les primo-arrivants, "l'héritage du confucianisme", la "faible maîtrise de la langue" et une "logique de survie".

À noter que les situations sont perçues différemment selon l'origine des personnes interrogées. Celles "d’origine japonaise", au contraire des autres, se mettent davantage "à distance du racisme anti-asiatique, en associant ce dernier aux personnes issues d’autres pays asiatiques".