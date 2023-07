VIDÉO - Tunnel du Mont-Blanc : grosse galère pour les automobilistes en ce week-end de grands départs

Bison Futé l’avait annoncé, le tunnel du Mont-Blanc a été saturé toute la journée ce samedi en direction de l’Italie. Après deux heures passées dans les embouteillages, cette mère de famille voit enfin le bout. Elle va pouvoir accéder au tunnel. "On n’en peut plus. On descend vers Parme. On a encore cinq heures et demie de route", sourit-elle malgré tout.

Dès 8h ce matin, une file d’attente s’étend sur plusieurs kilomètres. Des Français et des Suisses principalement qui vont passer leurs vacances en Italie. Tous ont choisi le même itinéraire : le tunnel du Mont-Blanc. "On pensait qu’il y avait du monde mais à ce point non", affirme un automobiliste. "On a dormi, on a écouté de la musique… On a pris notre mal en patience. On part en vacances donc ce n’est pas grave", poursuit un autre.