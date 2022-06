Ukrainiens en France : ils font tout pour travailler

Nathalia et Serguei, eux viennent de Marioupol. Après avoir vécu un mois et demi sous les bombardements, ils ont réussi à s'enfuir. Depuis deux semaines, ils travaillent dans ce parc. Pour eux, c'est un retour à la vie. Un enthousiasme partagé par la direction du parc. Eux aussi cherchaient du personnel. Alors tant pis s'ils ne parlent ni français ni anglais. Ici, l'ancien plombier découvre la crêperie. Les jours de fermeture, Serguei et sa femme s'occupent de la maintenance. Les deux sont en CDI et comptent bien rester. Plus de détails dans le reportage en en-tête de cet article.