Un 14-Juillet dans une Europe en guerre

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France s'est habituée à la paix, et au fait que la dissuasion nucléaire empêchait la guerre entre les nations. La guerre en Ukraine refait découvrir au monde entier le revers de la médaille, et qu'une puissance dotée de l'arme nucléaire peut attaquer un pays qui en est démuni. La détention de l'arme nucléaire protège donc la Russie et dissuade l'alliance atlantique d'intervenir sur le terrain, par peur de déclencher un cataclysme nucléaire.