Un an après la tempête Alex, l’émotion reste intacte à Saint-Martin-Vésubie

Nous avions rencontré cette mère de famille il y a un an devant la mairie en attendant son transfert loin de Saint-Martin-Vésubie privés d'eau, d’électricité et surtout de moyens de communication. “J’ai mes enfants à Lorraine et j'aimerais qu'ils sachent que je suis en vie”. Une vie qu’elle la doit sans doute à ce pompier. En pleine tempête, Quentin enchaînait les allers-retours pour évacuer le quartier de la maison de Sandra. On a la chance d’être beaucoup de sapeurs-pompiers volontaires du village et donc de connaître les lieux et de savoir toute de suite quelles étaient les habitations les plus à risque. Ça a été ça toute la soirée, même si on ne m’avait pas été préparé. On n’est pas habitué à de telles situations”.